Испания

Мадридцы вступили в переговоры с французским клубом.

Реал не оставляет попыток подписать нападающего Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "королевский клуб" предложил за футболиста порядка 160 миллионов евро.

Источник утверждает, что французский клуб пока что не дал положительный ответ для осуществления трансфера.

В прошлом сезоне нападающий провел в составе парижан 31 матч в Лиге 1, отметившись 27 голами и отдав семь голевых передач.

Напомним, что Пари Сен-Жермен задумался о продаже Мбаппе после очередного отказа продлевать контракт.