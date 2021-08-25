Форвард остается в подвешенном состоянии за несколько дней до закрытия трансферного окна.
Килиан Мбаппе, Getty Images
25 августа 2021, 11:10
Нападающий французского Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе за считанные дни до завершения летнего трансферного окна так и не может определиться со своим будущим.
Контракт футболиста с его нынешним клубом истекает уже следующим летом, однако продлевать его игрок совершенно не спешит.
Именно по этой причине "красно-синие" вынуждены всерьез рассматривать вариант с продажей своего главного финансового актива, дабы не остаться ни с чем по завершении этого футбольного года.
Однако, за абсолютно любые средства продавать 22-летнего игрока никто в Париже не намерен, чему только является подтверждением информация от французского издания L’Équipe, согласно которой предложение мадридского Реала по данному футболисту в размере 160 млн евро было отклонено.
Причина достаточно проста — ПСЖ ранее заявлял, что не намерен вообще рассматривать любой вариант расставания с Мбаппе, но теперь считает, что переговоры могут начаться с предложения в 200 млн евро.
На данный момент, нет информации о какой-либо реакции "сливочных" на данный резкий выпад со стороны их напарников по переговорам, поэтому судьба Килиана Мбаппе все еще остается неочевидной.