Франция

Форвард остается в подвешенном состоянии за несколько дней до закрытия трансферного окна.

Нападающий французского Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе за считанные дни до завершения летнего трансферного окна так и не может определиться со своим будущим.

Контракт футболиста с его нынешним клубом истекает уже следующим летом, однако продлевать его игрок совершенно не спешит.

Именно по этой причине "красно-синие" вынуждены всерьез рассматривать вариант с продажей своего главного финансового актива, дабы не остаться ни с чем по завершении этого футбольного года.

Однако, за абсолютно любые средства продавать 22-летнего игрока никто в Париже не намерен, чему только является подтверждением информация от французского издания L’Équipe, согласно которой предложение мадридского Реала по данному футболисту в размере 160 млн евро было отклонено.

Причина достаточно проста — ПСЖ ранее заявлял, что не намерен вообще рассматривать любой вариант расставания с Мбаппе, но теперь считает, что переговоры могут начаться с предложения в 200 млн евро.

На данный момент, нет информации о какой-либо реакции "сливочных" на данный резкий выпад со стороны их напарников по переговорам, поэтому судьба Килиана Мбаппе все еще остается неочевидной.