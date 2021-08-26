Парижский гранд, вероятно, не заинтересован в подписании португальского форварда.
Криштиану Роналду, Getty Images
26 августа 2021, 21:16
Будущее звездного нападающего Криштиану Роналду в Ювентусе продолжает находиться в подвешенном состоянии после того, как в прессе перед стартом Серии А появилась информация о желании португальца сменить клубную клубную прописку в летнее трансферное окно.
Одним из возможных претендентов на подписание Роналду называли Пари Сен-Жермен. Так, журналист Goal Ромео Агрести накануне сообщил, что футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Криштиану, сегодня, 26 августа, прилетел в Париж.
Впрочем, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи фактически опроверг возможные переговоры с Мендешем касательно трансфера Роналду.
"Подписание Криштиану Роналду даже не является предметом для обсуждений", — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо со ссылкой на BeIN Sports.
Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду в качестве своего нового клуба рассматривает исключительно Манчестер Сити.