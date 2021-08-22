Будущее португальского форварда в Турине находится под вопросом.
Криштиану Роналду, Getty Images
22 августа 2021, 18:59
Новый сезон итальянской Серии А стартует для Ювентуса выездной встречей с Удинезе, однако интерес к данному противостоянию появился еще до стартового свистка.
Дело в том, что главный тренер туринского гранда Массимиллиано Аллегри предпочел выпустить в стартовом составе связку форвардов Пауло Дибалы и Альваро Мораты, тогда как Криштиану Роналду весьма неожиданно остался не скамейке запасных.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, оставить звездного португальца вне стартового состава не является решением Аллегри и его тренерского штаба.
По информации источника, Роналду лично попросил ограничиться скамейкой запасных, что связано с желанием Криштиану рассмотреть доступные варианты для продолжения карьеры. Своей просьбой не включать себя в стартовый состав португалец сделал Ювентусу непрямой запрос о готовности сменить клубную прописку.
Отмечается, что Роналду надеется в ближайшие несколько дней окончательно определиться со своим будущим. Пока никаких официальных предложений по 36-летнему португальцу Ювентус не получал.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.