Италия

Будущее португальского форварда в Турине находится под вопросом.

Новый сезон итальянской Серии А стартует для Ювентуса выездной встречей с Удинезе, однако интерес к данному противостоянию появился еще до стартового свистка.

Дело в том, что главный тренер туринского гранда Массимиллиано Аллегри предпочел выпустить в стартовом составе связку форвардов Пауло Дибалы и Альваро Мораты, тогда как Криштиану Роналду весьма неожиданно остался не скамейке запасных.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, оставить звездного португальца вне стартового состава не является решением Аллегри и его тренерского штаба.

По информации источника, Роналду лично попросил ограничиться скамейкой запасных, что связано с желанием Криштиану рассмотреть доступные варианты для продолжения карьеры. Своей просьбой не включать себя в стартовый состав португалец сделал Ювентусу непрямой запрос о готовности сменить клубную прописку.

Отмечается, что Роналду надеется в ближайшие несколько дней окончательно определиться со своим будущим. Пока никаких официальных предложений по 36-летнему португальцу Ювентус не получал.

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