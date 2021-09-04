Франция

Бразилец хочет закрепиться в составе ПСЖ из-за этого отказался от перехода в чемпионат Турции.

Бразильский полузащитник ПСЖ Рафинья не захотел уходить из парижского клуба в летнее трансферное окно, приняв решение остаться во Франции как минимум до конца года.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, бразилец был близок к переходу в турецкий Фенербахче, но отказался от перехода из-за желания продолжить карьеру в ПСЖ.

По данным источника, Интересовались игроком также клубы РПЛ. Однако, говорится, что у них нет никаких шансов подписать полузащитника.

В прошлом сезоне бразилец принял участие в 34 матчах парижан, в которых отдал отдал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Неймар ответил фанатам, которые упрекнули его в лишнем весе.