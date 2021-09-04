Бразилец хочет закрепиться в составе ПСЖ из-за этого отказался от перехода в чемпионат Турции.
Рафинья. Фото Getty Images
04 сентября 2021, 15:15
Бразильский полузащитник ПСЖ Рафинья не захотел уходить из парижского клуба в летнее трансферное окно, приняв решение остаться во Франции как минимум до конца года.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, бразилец был близок к переходу в турецкий Фенербахче, но отказался от перехода из-за желания продолжить карьеру в ПСЖ.
По данным источника, Интересовались игроком также клубы РПЛ. Однако, говорится, что у них нет никаких шансов подписать полузащитника.
В прошлом сезоне бразилец принял участие в 34 матчах парижан, в которых отдал отдал семь голевых передач.
Ранее сообщалось, что Неймар ответил фанатам, которые упрекнули его в лишнем весе.