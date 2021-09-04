ЧМ-2022. Отбор
Бразилец подвел итоги матча против национальной команды Чили, ответив на претензии фанатов.
Неймар. Фото Getty Images
04 сентября 2021, 12:40
Сборная Бразилии минимально обыграла национальную команду Чили в рамках матча отборочного цикла к ЧМ-2022.
После матча многие фанаты бразильцев и французского ПСЖ "накинулись" на Неймара из-за плохой физической формы бразильского полузащитника. Причиной всему стал, якобы, лишний вес футболиста, который он набрал во время отпуска.
После матча бразилец подвел итоги победной игры против Чили и рассказав, почему фанатам показалось, что он играет с лишним весом.
"Мы играли хорошо? Нет. Мы победили? Да! А больше нас ничего не волнует! Я надел футболку L-размера. У меня все в порядке с весом. В следующий раз попрошу дать M-размер", — написал Неймар на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что Барселона получит обратно замороженные по "делу Неймара" средства.