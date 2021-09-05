Франция

Стали известны финансовые детали контракта бразильца.

Летом 2017-го года бразильский нападающий Неймар за фантастическую сумму в 222 млн евро был приобретен французским Пари Сен-Жермен у каталонской Барселоны, однако уже тогда было очевидно, что на этом существенные расходы "сине-красных" на содержание футболиста себя не исчерпали.

Как итог, испанское издание El Mundo Deportivo опубликовало на своих страницах информацию, содержащую финансовые показатели, предусмотренные контрактом форварда с ПСЖ.

Таким образом, стало известно, что общая сумма расходов парижан на трансфер и дальнейшие выплаты заработной платы бразильцу составят 489,23 млн евро, из которых в качестве оплаты труда он получит 216,7 млн евро (43,34 млн евро в год).

Тогда же, было оговорено, что если ПСЖ захочет продлить с ним действующее соглашение на еще один, шестой по счету, сезон, то будет вынужден поднять ставку годовой оплаты уже до 50,56 млн евро.

При этом, стоит отметить, что Неймар не так давно договорился с клубом о продлении действующего контракта до 2025-го года, поэтому все указывает на то, что Пари Сен-Жермен уже с этого сезона начал выплачивать ему повышенную сумму зарплаты.

Дополнительный интерес вызывает также и пункт в контракте игрока, согласно которому ПСЖ обязуется взять на себя все возможные иски со стороны Барселоны, в том числе — выплаты, в случае судебных решений в пользу "блаугранас".

Кроме того, в соглашении присутствует и достаточно интересная оговорка, которая точно идет на пользу игроку. ПСЖ выплачивает за Неймара 50% от суммы налоговых сборов, которые во Франции для нерезидентов страны составляют 30,77% против 48%-й ставки в Испании.

Отдельным моментом испанские СМИ выделяют агентские, причитающиеся представителям Неймара Пини Захави и Лорану Гуцмуту при подписании контракта — их суммы вывели за пределы документов, поэтому установить объемы выплат не представляется возможным на данный момент.