Франция

Оливье Летанг утверждает, что летом португальский хавбек мог отправиться на повышение.

В летнее трансферное окно в прессе появлялась информация о возможном уходе центрального полузащитника Ренату Санчеша из Лилля, однако в конечном итоге португальцу не удалось сменить клубную прописку.

По словам президента Лилля Оливье Летанги, причиной несостоявшегося трансфера 24-летнего хавбека стала его травма мениска правого колена, которую он получил на Евро-2020 в период выступлений за сборную Португалии.

"Не секрет, что Ренату Санчеш мог уехать. Мы не намеревались его удерживать и достигли соглашения с очень большим клубом, но, очевидно, его травма колена изменила все планы. Теперь мы рады, что Ренату все еще с нами, и надеемся, что он вернется как можно скорее", — приводит слова президента Лилля GFFN.

Напомним, что минувшим летом Ренату Санчеша связывали с многими клубами, включая Ливерпуль, Баварию, Арсенал и Вулверхэмптон. Сообщалось, что Лилль готов расстаться с португальским полузащитником за 35 миллионов евро.