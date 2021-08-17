Франция

Полузащитник пропустит старт команды в Лиге чемпионов.

Действующий чемпион Франции, Лилль, в начале нового футбольного года будет вынужден обходиться без одного из своих ключевых футболистов "чемпионского" состава образца прошлого сезона — полузащитника Ренату Санчеша.

Дело в том, 23-летний футболист столкнулся с необходимостью провести оперативное вмешательство относительно травмированного мениска правого колена, после выступлений за национальную сборную Португалии на чемпионате Европы-2020 (4 матча).

Как сообщил Лилль, операция Санчеша прошла успешно, поэтому теперь ему предстоит пройти шестинедельный курс восстановления перед возобновлением тренировок в полном объеме.

Таким образом, игрока точно не стоит ждать в матчах французской Лиги 1 против Сент-Этьена, Монпелье, Лорьяна, Ланса, Реймса, Страсбурга и Марселя, а также стартовых поединках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА и матчей сборной Португалии в отборе на чемпионат мира-2022 во время сентябрьской международной паузы.