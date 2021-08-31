Франция

Португалец останется в Лиге 1.

Вулверхэмптону не удалось убедить Лилль совершить трансфер атакующего полузащитника Ренату Санчеша — утверждает Sky Sports.

Камнем преткновения в переговорах стало то, что Лилль был согласен продать португальца за 35 миллионов евро, а Вулверхэмптон был готов лишь взять его в аренду на сезон с правом выкупа.

Санчеш провел 30 матчей (2 гола) за национальную сборную Португалии и выступал за Бенфику (34 матча во всех турнирах, 2 гола), Баварию (53, 2), Суонси (15, 0) и Лилль (60, 5).

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