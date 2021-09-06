Франция

Футболист так и не смог выйти из комы.

Бывший защитник сборной Франции, ПСЖ, Ниццы и других клубов Жан-Пьер Адамс скончался 6 сентября спустя 39 лет комы, так и не придя в себя.

В 1982 году Адамс попал в больницу Лиона после разрыва связки. Врачи осмотрели его и назначили простую операцию, после которой через несколько дней его должны были выписать.

Однако во время самой операции все пошло не по плану. Анестезиолог допустил фатальную ошибку, вколов футболисту слишком большую дозу анестезии.

В следствии неосторожности докторов, которые помимо футболиста ухаживали еще за восьмью больными, у Адамса случился бронхоспазм, из-за которого мозг лишился кислорода — он впал в кому.

В течении 39 лет Жан-Пьер не мог общаться и выражать свои эмоции. Но мог чувствовать, есть и кашлять без помощи медицинского оборудования и жил в доме недалеко от Нима. Его супруга была против отключения Адамса от аппарата, так как верила в его выход из комы. Но этого не произошло.

В начале 1990-х годов суд постановил, что анестезиолог, и другие врачи были приговорены к одному месяцу условно, а также были наложены крупный штраф.

С 1972 по 1976 год центрбек наиграл 22 матча за сборную Франции. На его счету 126 игр за Ниццу, 41 за ПСЖ. Также он играл за Ним, Мюлуз и Шалон.