Франция

Немец может перебраться во Францию уже в зимнее трансферное окно.

Французский ПСЖ проявляет интерес к немецкому защитнику лондонского Челси Антонио Рюдигеру.

Как сообщает издание The Sun, парижане хотят заполучить защитника уже в зимнее трансферное окно.

Отметим, что немецкий защитник летом 2022 года станет свободным агентом. Однако, по информации источника, наставник Челси Томас Тухель рассчитывает на Рюдигера, поэтому клуб хочет продлить контракт с игроком.

Напомним, что Рюдигер перебрался в Челси летом 2017 года. В этом сезоне он сыграл семь матчей за "синих" во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Челси нацелился на Лероя Сане