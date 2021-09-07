Англия

Вингер Баварии может вернуться в АПЛ.

Челси продолжает работу над поиском новых футболистов для усиления состава.

Как сообщает TaslkSport, "пенсионеры" нацелились на вингера Баварии Лероя Сане, который ранее выступал за Манчестер Сити.

Источник утверждает, что сам футболист недоволен своим положением в мюнхенском клубе и готов уйти уже зимой.

В минувшем сезоне Лерой провел за Баварию 44 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал девять ассиситов.

Напомним, что ранее Челси не смог оформить переход защитника Севильи Жюля Кунде.