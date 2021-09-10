Франция

Именитый нападающий будет работать с форвардами молодежного состава Марселя.

Бывший форвард Марселя и сборной Франции Джибриль Сиссе начал тренерскую деятельность. Об этом сообщил сам бывший футболист в своем Instagram-аккаунте.

Сообщается, что Сиссе вошел в тренерский штаб «Марселя», где будет отвечать за подготовку нападающих молодежных команд.

"Очень горжусь тем, что могу помочь молодым нападающим Марселя с Тойфилу Маулида и Филиппа Анциани", — написал Сиссе.

Напомним, Сиссе защищал цвета Марселя в период с 2006 по 2009 годы. На счету форварда 80 матчей за французский клуб, в которых он забил 37 голов и отдал девять результативных передач.