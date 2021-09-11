Франция

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В рамках пятого тура французской Лиги 1 действующий чемпион Лилль в гостях встречался с Лорьяном.

В этом противостоянии сильнее оказались хозяева поля, в составе которых голами отметились Лорьянте и Моффи, забивший за три минуты до конца основного времени матча. У "догов" единственный результативный удар провел Йылмаз, оформив пенальти в середине первого тайма.

Обзор матча:

Лорьян — Лилль 2:1

Голы: Лорьянте, 7, Моффи, 87 — Йылмаз, 25 (с пенальти).