Франция

Сборникам предоставили право на отдых.

В пятом туре французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен будет проводить домашний поединок против одного из своих преследователей — Клермона, и при этом не сможет рассчитывать на целый ряд ключевых футболистов.

По решению Маурисио Почеттино, нападающие Лионель Месси, Неймар, Анхель Ди Мария, а также полузащитник Леандро Паредес получат возможность перевести дух на фоне матчей национальных сборных.

Формально, эти исполнители пополнили "лазарет" команды, в котором ранее оказались Хуан Бернат, Марко Верратти, Исмаэль Гарби, Колин Дагба, Левин Кюрзава, и Серхио Рамос.

При этом, болельщиков "красно-черных" позабавил факт присутствия в заявке команды сразу четырех голкиперов.

Голкиперы: Кейлор Навас, Серхио Рико,Джанлуиджи Доннарумма, Александр Летеллье;

Защитники: Ашраф Хакими, Преснель Кимпембе, Маркиньос, Абду Диалло, Тило Керер, Нуно Мендеш, Эль-Шадай Битшиабу, Натан Битюмазаля;

Полузащитники: Рафинья, Данилу Перейра, Жоржиньо Вейналдум, Андер Эррера, Юлиан Дракслер, Идрисса Гуйе, Эрик Дина-Эбимбе;

Нападающие: Килиан Мбаппе, Мауро Икарди, Секу Янсане.

Напомним, что матч ПСЖ — Клермон состоится 11 сентября, начало в 18:00 по киевскому времени.