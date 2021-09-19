Франция

Парижане дожали соперника в компенсированное время.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка шестого тура чемпионата Франции принимает на своем поле Лион и добился победы со счетом 2:1.

В основном составе парижан вышли Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария, но первыми забили "ткачи".

В начале второй половины игры голом отметился Лукас Пакета, а хозяева восстановили паритет благодаря голу Неймара с пенальти.

Казалось, что матч завершится ничейным результатом, но Мауро Икарди вырвал победу для своей команды в компенсированное время.

Также в матче был интересный эпизод, когда Маурисио Почеттино заменил Лионеля Месси — звездный нападающий остался недоволен решением тренера.

ПСЖ — Лион 2:1

Голы: Неймар, 66, Икарди, 90+4 — Пакета, 54

ПСЖ: Доннарумма — Керер, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш — Ди Мария (Икарди, 82), Эррера (Вейналдум, 86), Гуйе — Месси (Хакими, 76), Неймар, Мбаппе.

Лион: Антони Лопеш — Гюсто, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон — Шакири (Шерки, 79), Лукас Пакета (Кеита, 86), Бруно Гимараес, Какере — Слимани, Токо-Экамби (Ауар, 65).

Предупреждения: Ди Мария, Маркиньос, Мендеш — Лопеш