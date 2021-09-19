Франция

Аргентинскому нападающему не понравилось, что его убрали с поля.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка шестого тура чемпионата Франции принимает на своем поле Лион.

Лионель Месси появился на поле в стартовом составе парижан и уступил свое место Ашрафу Хакими на 76 минуте.

Аргентинский нападающий остался недоволен таким решением Маурисио Почеттино. Лионель Месси отказался пожимать руку тренеру, пронзив его вопросительным взглядом.

Напомним, что матч Пари Сен-Жермен — Лион начался в 21:45 по киевскому времени. Следить за основными событиями матча вы можете на Football.ua.