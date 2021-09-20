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Ницца - Монако, ФК Монако
20 сентября 2021, 06:44
Ницца в рамках поединка шестого тура чемпионата Франции на своем поле расписала мировую и поделила очки с Монако (2:2).
"Монегаски" открыли счет в концовке первого тайма, когда результативным ударом отметился Головин. В начале второго тайма Делор сравнял цифры на табло, а затем на 73-й минуте "гимнасты" вышли вперед, но их радость была недолгой. Спустя четыре минуты Бен Йеддер реализовал пенальти.
Обзор матча:
Ницца — Монако 2:2
Голы: Делор, 51, Будауи, 73 — Головин, 39, Бен Йеддер, 77 (с пенальти).