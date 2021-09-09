Франция

Игра чемпионата Франции пройдет на нейтральном поле при пустых трибунах.

Профессиональная лига Франции на своем официальном сайте объявила о решении Дисциплинарной комиссии по поединку третьего тура Лиги 1 между Ниццей и Марселем, который был прерван на 75-й минуте поединка из-за прорыва болельщиков и драки с участниками матча.

Таким образом, матч будет переигран и он пройдет на нейтральном поле без присутствия болельщиков на трибунах

Ницца будет лишена трех очков (одного условно), при этом клуб два следующих матча проведет без своих фанатов.

Тренер Марселя Пабло Фернандес отстранен от футбольной деятельности до 30 июня 2022 года. Игроки "провансальцев" Альваро Гонсалес и Димитри Пайет получили дисквалификацию на два и один матч соответственно.

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