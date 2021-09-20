Франция

Бразильский полузащитник подвел итоги победного матча.

Пари Сен-Жермен вырвал победу у Лиона в рамках матча шестого тура французской Лиги 1, забив победный гол в компенсированное время.

Один из лидеров парижан Неймар, подвел итоги победного матча, рассказав, за счет чего его команде удалось "вырвать" победу.

"Тяжелый матч. Мы знали, что нам будет противостоять отличная команда. Всегда тяжело отыгрываться, когда соперник ведет в счете, нужно бегать вдвое больше. Но все наши игроки заслуживают поздравлений за то, что жертвовали собой.

Я очень рад, что удалось вырвать победу на заполненном Парк де Пренс, на глазах у наших болельщиков. Я очень доволен", — цитирует Неймара клубная пресс-служба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ — Лион.

Ранее сообщалось, что Месси остался недоволен заменой в матче против Лиона.