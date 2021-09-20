Франция

Жан-Мишель Олас посетовал на действия Клемана Тюрпена.

Пари Сен-Жермен вырвал победу у Лиона в рамках матча шестого тура французской Лиги 1, забив победный гол в компенсированное время.

Президент Лиона Жан-Мишель Олас подвел итоги проигранного матча, раскритиковав работу бригады арбитров матча.

Мы очень гордимся нашими игроками, мы смогли создать проблемы этому «ПСЖ».Пенальти – ошибка, ВАР должен был вмешаться. Это не нормальное решение. Наши футболисты не заслужили поражения. Мы хотим реванша", — приводит слова Оласа L’Équipe.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ — Лион.

Ранее сообщалось, что Месси остался недоволен заменой в матче против Лиона.