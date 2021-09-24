Франция

Последними клубами сенегальского футбола были французский Ренн и Аль-Ахли из Саудовской Аравии (аренда).

Бордо на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Мбайе Ньянга, права на которого ранее принадлежали Ренну.

26-летний сенегалец перешел в новый клуб на правах свободного агента, подписав контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

За Бордо экс-форвард Милана, Торино, Уотфорда и ряда других клубов будет выступать под 23-м номером.

В прошлом сезоне Мбайе Ньянг провел 17 поединков во всех турнирах, среди которых 5 пришлись на период аренды в Аль-Ахли из Саудовской Аравии, и забил один гол.

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