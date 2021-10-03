Франция

Подопечные Женезьо провели очень убедительный матч.

В 9 туре французской Лиги 1 Ренн принимал на своем поле лидера чемпионата ПСЖ.

Подопечные Почеттино провели крайне невзрачный матч, больше нервничая, чем атакуя. Футболисты Ренна забили голы на последней минуте первого тайма и на первой минуте второго, что помогло он добыть заслуженные три очка.

Таким образом, ПСЖ терпит свое первое поражение в сезоне, а Ренн поднимается на 8 место, имея в своем активе 12 очков.

Ренн - ПСЖ 2:0

Голы: Лаборд, 45, Тэ, 46.

Ренн: Гомис — Траоре, Омари, Агуэрд, Мелинг — Бурижо (Ассиньон, 75), Мартин (Сантамария, 76), Тэ (Угочукву, 89), Сулемана — Терье (Герасси, 75), Лаборд.

ПСЖ: Доннарумма — Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими — Вератти (Вейналдум, 76), Гуйе (Эррера, 76) — Неймар (Икарди, 76), Ди Мария, Месси — Мбаппе.

Предупреждения: Лаборд, Мартин, Кимпембе, Доннарумма, Мбаппе.