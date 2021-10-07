Франция

Дисциплинарный комитет наказал оба клуба.

В 7 туре французской Лиги 1 встречались Анже и Марсель (0:0).

Фанаты обеих команд после матча прорвались на поле, где устроили массовую драку, в ходе которой досталось и футболистам.

Дисциплинарный комитет Лиги 1 постановил оштрафовать Анже на 20 тысяч евро, а также закрыть фанатскую трибуну команды на два ближайших поединка, один из которых условно.

Марсель же получил снятие одного очка в турнирной таблице условно, а также фанаты "провансальцев" не смогут посещать выездные матчи до конца 2021 года.

Помимо этого, также за правонарушения на трибунах с Лилля снято 1 очко в турнирной таблице и гостевая трибуна будет закрыта для поклонников "догов" до конца текущего года.