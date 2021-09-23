Очередной скандал во французском футболе — снова отметились фанаты.
twitter.com/MattMargueritte
23 сентября 2021, 09:38
В среду, 22 сентября, прошел матч седьмого тура французской Лиги 1 между Анже и Марселем, который закончился нулевой ничьей.
После финального свистка болельщики "провансальцев" прорвались на поле, чтобы попробовать выяснить отношения с фанатами команды хозяев. На поле произошла массовая драка фанатов, которую через какое-то время нейтрализовали стюарды и работники службы безопасности стадиона.
Отметим, что это уже второй скандал, связанный с болельщиками во французской Лиге 1 после старта нынешнего сезона.
Ранее в матче Ницца — Марсель болельщики хозяев массово выбежали на поле и подрались с футболистами "провансальцев". В результате с Ниццы было снято одно очко, а двум игрокам Марселя выписали дисквалификации.