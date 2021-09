В среду, 22 сентября, прошел матч седьмого тура французской Лиги 1 между Анже и Марселем, который закончился нулевой ничьей.

После финального свистка болельщики "провансальцев" прорвались на поле, чтобы попробовать выяснить отношения с фанатами команды хозяев. На поле произошла массовая драка фанатов, которую через какое-то время нейтрализовали стюарды и работники службы безопасности стадиона.

Marseille fans from the away end take to the pitch to confront Angers supporters after their 0-0 draw. (📽: @MattMargueritte) pic.twitter.com/nr2LqrxXc1