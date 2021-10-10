Франция

Культовый экс-футболист поделился воспоминаниями о возвращении в клуб, после которого началась наиболее известная часть его карьеры.

Ивуарийский экс-нападающий Дидье Дрогба в свое время стал известен широкой общественности благодаря результативности при выступлениях за французский Марсель, которому по итогу его трансфер в лондонский Челси в 2004 году принес доход в 38,5 млн евро.

Несмотря на то, что всего лишь за один сезон, после перехода из Генгама за 6 млн евро, футболист успел по-настоящему влюбить в себя болельщиков "провансальцев", в дальнейшем по ходу своей карьеры он больше не надевал футболку коллектива с лазурного побережья Франции.

Примечательно, что за все время выступлений в Челси игрок лишь раз посетил домашний стадион Марселя, Велодром, ради участия в игре Лиги чемпионов УЕФА, которая завершилась для английского клуба поражением 0:1 — единственный гол оказался на счету экс-нападающего донецкого Шахтера Брандао.

"Этот матч до сих пор остается одним из наиболее памятных моментов в моей карьере, — отмечает ивуариец, — Я бы хотел провести на поле весь матч в тот вечер, но Карло Анчелотти заменил меня под конец игры.

Однако, самое главное, что я запомнил после той встречи, это было то, что меня попросили больше никогда не возвращаться на Велодром. Кто это сказал? Когда? И почему? На эти вопросы я вам отвечать не буду, но с тех пор я больше не был на этой арене", — с сожалением сказал Дрогба в интервью французской прессе.

Впрочем, у экс-нападающего будет прекрасная возможность исправить этот недочет в своей карьере — уже в ближайшую среду, 13 октября, под эгидой ЮНИСЕФ пройдет благотворительный матч с участием звезд Марселя, в котором Дрогба сыграет в атакующей тройке с Джибрилем Сиссе и Маммаду Ньянгом.