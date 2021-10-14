Франция

Голкипер не сыграет против Анже.

Вратарь ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас получил травму в матче против сборной США (1:2) в рамках квалификации на ЧМ-2022.

Голкипер был заменен в перерыве встречи из-за травмы приводящей мышцы правого берда. Таким образом, Навас не сможет принять участие в ближайшем матче ПСЖ в Лиге 1 против Анже, который состоится в пятницу, 15 октября, сообщает Lequipe.

Ожидается, что место 34-летнего вратаря в матче с Анже займет Джанлуиджи Доннарумма.

Кейлор Навас в текущем сезоне провел 6 игр в составе парижского гранда, сумев дважды сохранить свои ворота "на замке".