Опытный голкипер собирается и дальше выступать за парижан.
Кейлор Навас, getty images
14 июля 2021, 18:59
Кейлор Навас не собирается уходить из Пари Сен-Жермен в свете приближающегося трансфера Джанлуиджи Доннаруммы.
Как сообщает ESPN, опытный вратарь готов к конкуренции и будет дальше выступать за французский клуб.
Отметим, что по информации источника, парижане тоже не собираются отпускать Наваса и готовы рассчитывать на него в качестве первого номера в следующем сезоне.
В прошлом сезоне Доннарумма провел 48 матчей за свой клуб, 15 из которых завершил без пропущенных мячей, в то время как в его воротах оказалось 54 результативных удара от соперников за весь футбольный год.
Напомним, что итальянский голкипер стал лучшим игроком минувшего чемпионата Европы.