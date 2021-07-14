Франция

Опытный голкипер собирается и дальше выступать за парижан.

Кейлор Навас не собирается уходить из Пари Сен-Жермен в свете приближающегося трансфера Джанлуиджи Доннаруммы.

Как сообщает ESPN, опытный вратарь готов к конкуренции и будет дальше выступать за французский клуб.

Отметим, что по информации источника, парижане тоже не собираются отпускать Наваса и готовы рассчитывать на него в качестве первого номера в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Доннарумма провел 48 матчей за свой клуб, 15 из которых завершил без пропущенных мячей, в то время как в его воротах оказалось 54 результативных удара от соперников за весь футбольный год.

Напомним, что итальянский голкипер стал лучшим игроком минувшего чемпионата Европы.