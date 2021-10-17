Нападающий Мауро Икарди пропустил сегодняшнюю тренировку ПСЖ, сообщает издание L’Équipe.

Причиной этому послужило расставание Икарди со своей супругой Вандой Нарой. Накануне Нара, которая также является его агентом, обвинила форварда в измене и покинула Париж вместе с детьми, чем очень огорчила аргентинца.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 11 поединков в футболке парижан, отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Икарди попал в сферу интересов Ньюкасла.