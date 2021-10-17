Франция

Аргентинец испытывает проблемы в личной жизни.

Нападающий Мауро Икарди пропустил сегодняшнюю тренировку ПСЖ, сообщает издание L’Équipe.

Причиной этому послужило расставание Икарди со своей супругой Вандой Нарой. Накануне Нара, которая также является его агентом, обвинила форварда в измене и покинула Париж вместе с детьми, чем очень огорчила аргентинца.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 11 поединков в футболке парижан, отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Икарди попал в сферу интересов Ньюкасла.