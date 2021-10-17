Аргентинец испытывает проблемы в личной жизни.
Мауро Икарди и Ванда Нара, Getty Images
17 октября 2021, 16:53
Нападающий Мауро Икарди пропустил сегодняшнюю тренировку ПСЖ, сообщает издание L’Équipe.
Причиной этому послужило расставание Икарди со своей супругой Вандой Нарой. Накануне Нара, которая также является его агентом, обвинила форварда в измене и покинула Париж вместе с детьми, чем очень огорчила аргентинца.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 11 поединков в футболке парижан, отличившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что Икарди попал в сферу интересов Ньюкасла.