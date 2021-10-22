Франция

Бразилец прокомментировал трансфер своего бывшего одноклубника.

Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо поделился своим мнением о переходе Лионеля Месси в ПСЖ из Барселоны.

"Я полностью доволен тем, как сложилась моя карьера. Бог дал мне многое. Я пережил много очень счастливых моментом и ничего бы не стал менять.

Когда я переходил в Барселону, уже тогда все говорили о фантастическом молодом человеке, Месси. И когда мы вместе оказались на тренировке, я увидел его мастерство. Наблюдать за ним было удовольствием, он стал моим настоящим другом.

Я очень рад видеть его в клубе, в котором я начинал свою европейскую карьеру. Я этого совсем не ожидал, был уверен, что он закончит карьеру в Барселоне. Для меня это стало сюрпризом. Я люблю ПСЖ, но я не думал, что увижу его в футболке другого клуба", – рассказал Роналдиньо в интервью изданию Le Parisien.

Ранее сообщалось, что Месси оформил первый дубль в составе ПСЖ.