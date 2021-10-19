Франция

Француз высказал свое недовольство в адрес жюри.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Патрис Эвра раскритиковал тех, кто планирует проголосовать за Лионеля Месси в опросе за Золотой мяч.

"Мне надоело, что они продолжают голосовать за Месси и давать Золотой мяч ему. Надоело, что он его выигрывает всегда. Как они аргументируют то, что он заслужил на награду?

Месси выиграл Кубок Америки? Ну ладно. Но расскажите мне, что он сделал за год с Барселоной? Очень интересно послушать.

На мой взгляд, Золотой мяч в этом году должен достаться Жоржиньо или Н'Голо Канте", — сказал Эвра.

Отметим, что вручение Золотого мяча от журнала France Football состоится 29 ноября в Париже. Уже стали известны имена номинантов на награду.

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