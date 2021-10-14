Испания

Футболист рассказал, почему выбрал Барселону.

Нападающий Барселоны Серхио Агуэро признался, что приезжал в Испанию ради игры рядом с Лионелем Месси.

"Я перешел в Барсу из Ман Сити с надеждой сыграть с Лео Месси. Думал, что будет собрана хорошая команда, что и пытался сделать клуб. Когда мне позвонили, я подумал: "Мне все равно, сколько мне будут платить там". Я все еще в порядке, и я буду помогать команде, чем смогу.

Жалею ли я, что выбрал Барселону? Нет. Если серьезно, то каждый футболист мечтает поиграть в каталонском клубе. И это не зависит от того, на каком уровне стоит клуб.

Уход Месси стал шоком для меня. Это очень неприятный момент. Когда узнал, то не мог в это поверить. У него состояние тоже было не лучшим. Я пришел к нему и поддерживал", — рассказал Агуэро в интервью El Pais.

Отметим, что из-за травмы Агуэро в официальных матчах не выходил на поле за Барселону, а в товарищеском матче против Корнельи забил гол.

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