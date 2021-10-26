Франция

Легендарный нападающий поделился мнением о выступлении Месси в новом клубе.

Бывший нападающий Арсенала, Барселоны и сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением об аргентинском нападающем ПСЖ Лионеле Месси.

Француз считает, что Почеттино стоит пересмотреть свое видение роли аргентинца на поле.

"Месси отрезан от команды и редко встречается с мячом. Я не говорю, что ему плохо в ПСЖ, но он изолирован. Мне кажется, Месси приносил бы больше пользы играя в центре. У него не самый удачный период сейчас, а в центре он смог бы делать разницу.

Нужно найти решение, чтобы совместить Месси, Неймара и Мбаппе на поле. Месси мало участвует в атаках команды", — приводит слова Анри Marca.

В текущем сезоне Месси провел 7 игр за ПСЖ во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Стоит отметить, что аргентинский нападающий до сих пор не сумел отличиться результативными действиями в Лиге 1, проведя в рамках чемпионата Франции 4 поединка. Все три мяча были забиты в Лиге чемпионов.