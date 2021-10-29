Аргентинский нападающий успел вернуться после повреждения.
Лионель Месси, getty images
29 октября 2021, 21:13
Пари Сен-Жермен в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Франции сыграет против действующего чемпиона страны — Лилля.
Маурисио Почеттино выпустил с первых минут Лионеля Месси и Неймара. Аргентинский нападающий получил повреждение за несколько дней до матча, но успел восстановиться.
Напомним, что начало матча запланировано на 22:00. Следить за ключевыми событиями поединка можно на Football.ua.