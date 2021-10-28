Франция

Звезда парижан может пропустить ближайший матч против Лилля.

Пари Сен-Жермен сыграет против Лилля в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Франции.

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино дал комментарий перед матчем, отметив, что Лионель Месси получил повреждение.

"После матча с Марселем Месси нормально тренировался. Сегодня [четверг] у него была мышечная проблема, у него была индивидуальная тренировка. Посмотрим, будет ли он готов [к матчу] завтра.", — приводит слова тренера L`Equipe.

Напомним, что Мбаппе пропустит матч с Лиллем из-за болезни, Рамос вернется в общую группу на следующей неделе.