Звезда парижан может пропустить ближайший матч против Лилля.
Лионель Месси, getty images
28 октября 2021, 19:34
Пари Сен-Жермен сыграет против Лилля в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Франции.
Главный тренер парижан Маурисио Почеттино дал комментарий перед матчем, отметив, что Лионель Месси получил повреждение.
"После матча с Марселем Месси нормально тренировался. Сегодня [четверг] у него была мышечная проблема, у него была индивидуальная тренировка. Посмотрим, будет ли он готов [к матчу] завтра.", — приводит слова тренера L`Equipe.
Напомним, что Мбаппе пропустит матч с Лиллем из-за болезни, Рамос вернется в общую группу на следующей неделе.