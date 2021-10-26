Другое

Президент Федерации футбола Польши высказался о престижной награде.

Бывший футболист Ювентуса, а ныне президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек поделился мнением о том, кто получит Золотой мяч-2021.

По мнению функционера, на итоги голосования может повлиять тот факт, что в голосовании принимают участие представители стран, далеких от европейского футбола.

"Если бы Жоржиньо забил пенальти в финале — он бы взял Золотой мяч, но тогда на арену вышел Доннарумма.

Голосует Африка, голосует Америка — все голосуют. Там знают только Роналду и Месси, который выиграл Кубок Америки. Боюсь, по этой причине он и Золотой мяч выиграет.

По-моему, есть три игрока, которые достойны приза: Жоржиньо, Месси и Левандовски. Я считаю, что лучший – Роберт. Не знаю, почему в прошлом году ему не вручили приз, когда он так играл и выиграл все.

Награду должен получить тот, кто выиграл с командой что-то существенное. Все мы знаем, что Месси – футболист другой категории, но Жоржиньо выиграл все. Тем не менее, болею за Левандовски", — приводит слова Бонека TMW.

Напомним, в последнее время все чаще фаворитом в борьбе за престижную награду называют Карима Бензема. Так, в поддержку французского форварда высказались Зинедин Зидан и Арсен Венгер.