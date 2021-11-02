Франция

Об этом сообщил спортивный директор парижского гранда.

Серхио Рамос, который этим летом подписал контракт с Пари Сен-Жермен по прежнему не может дебютировать за новый клуб по причине травмы.

В связи с этим, Le Parisien опубликовали информацию о том, что клуб намерен расторгнуть контракт с футболистом из-за его плохой формы.

Тем не менее, уже сегодня спортивный директор клуба Леонардо опроверг данную информацию заявив, что все идет по плану и клуб не видит проблемы в долгом восстановлении футболиста.

"Мы знали, что Рамос прибудет к нам с травмой. Испанская и французская прессы играют в игры, но мы знали о его проблемах. Ничего страшного не произошло, мы в курсе, что происходит у футболиста и его восстановления", — приводит слова функционера Football Espana.

Ранее сообщалось, что Рамос намерен дебютировать за ПСЖ в матче против Лилля.