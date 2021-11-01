Парижане недовольны состоянием здоровья испанца.
Серхио Рамос, Getty Images
01 ноября 2021, 13:25
ПСЖ рассматривает возможность расторжения контракта с защитником Серхио Рамосом, сообщает издание Le Parisien.
Рамос присоединился к ПСЖ минувшим летом на правах свободного агента из мадридского Реала, однако пока так и не дебютировал в составе новой команды. Руководство парижан недовольно состоянием здоровья испанца и его текущей формой, что заставляет их сомневаться в возвращении 35-летнего игрока на высокий уровень.
Ожидается, что центрбек приступит к тренировкам в общей группе на этой неделе.
Ранее сообщалось, что ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника Интера Марцело Брозовича.