Франция

Парижане недовольны состоянием здоровья испанца.

ПСЖ рассматривает возможность расторжения контракта с защитником Серхио Рамосом, сообщает издание Le Parisien.

Рамос присоединился к ПСЖ минувшим летом на правах свободного агента из мадридского Реала, однако пока так и не дебютировал в составе новой команды. Руководство парижан недовольно состоянием здоровья испанца и его текущей формой, что заставляет их сомневаться в возвращении 35-летнего игрока на высокий уровень.

Ожидается, что центрбек приступит к тренировкам в общей группе на этой неделе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника Интера Марцело Брозовича.