Франция

Форвард отправится в Испанию на лечение.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси выбыл из строя на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает Infobae.

По информации источника, Месси получил повреждение колена в сентябрьском матче сборной Аргентины против Венесуэлы и с тех пор испытывает дискомфорт. В ближайшее время 34-летний игрок отправится в Мадрид для прохождения курса реабилитации.

Ожидается, что Месси будет вынужден пропустить ближайшие матчи парижан.

В текущем сезоне форвард провел 8 поединков в футболке "сине-красных", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Месси не попал в заявку на матч с Лейпцигом в Лиге чемпионов.