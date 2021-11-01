Испания

Форвард раскрыл подробности своего ухода из каталонского клуба.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал об уходе из Барселоны и признался, что не хотел расставаться с каталонским клубом.

Аргентинский форвард покинул "сине-гранатовых" минувшим летом на правах свободного агента и присоединился к парижанам.

"Правда в том, что я делал все возможное, чтобы остаться, меня никто не просил играть бесплатно. Меня попросили урезать зарплату на 50%, и я согласился без проблем. Мы были в таком положении, что клубу нужно было помогать больше. Я с семьей хотел остаться в Барселоне.

Меня никто не просил играть бесплатно, и слова Лапорты об этом делают мне больно. Ему не следовало этого говорить, потому что это порождает слухи, которых я не заслуживаю.

Я не знаю, когда закончится мой контракт с ПСЖ. Я уверен лишь в том, что мы снова будем жить в Барселоне и что моя жизнь связан с этим городом, – рассказал Месси в интервью изданию Sport.

Ранее Месси заявлял, что хотел бы вернуться в Барселону на должности спортивного директора.