Испания

Аргентинец допустил возвращение в каталонский клуб.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси признался, что хотел бы вернуться в Барселону по окончании игровой карьеры и помочь клубу на административной должности.

"Да, я хочу вернуться в Барселону. Я всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть полезным. Я хотел бы в определенный момент стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в Барселоне, или в другом месте.

Если будет такая возможность, я хотел бы вернуться и помочь, чем могу, потому что я люблю этот клуб и желаю, чтобы он добивался успехов, развивался и был лучшим в мире", – рассказал Месси в интервью изданию Sport.

Месси присоединился к ПСЖ минувшим летом из Барселоны на правах свободного агента. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 8 поединков в футболке парижан, отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Месси не считает Барселону претендентом на победу в Лиге чемпионов.