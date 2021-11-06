Франция

Рене Рамос высказался о будущем своего звездного брата, находящегося на контракте у ПСЖ.

Рене Рамос, брат и агент центрального защитника Пари Сен-Жермен Серхио Рамоса, опроверг слухи о том, что опытный испанец может досрочно прекратить сотрудничество с парижским грандом.

"Серхио не собирается разрывать контракт с ПСЖ или завершать карьеру. Он сразу же сыграет, как только сможет. Это вопрос физической формы", — заявил брат Рамоса в интервью El Mundo.

Напомним, что Серхио Рамос подписал контракт с ПСЖ в летнее трансферное окно, однако до сих не смог дебютировать за новый клуб из-за травмы.

Ранее руководство ПСЖ также успело опровергнуть информацию, что они планируют расторгнуть соглашение с 35-летним испанцем.