Клуб из столицы Франции не видит в этом смысла.
Лионель Месси, getty images
07 ноября 2021, 23:32
Лионель Месси, пропустивший последние матчи Пари Сен-Жермен из-за повреждения, получил вызов в сборную Аргентины.
Спортивный директор парижан Леонардо остался недоволен таким решением тренерского штаба сборной Аргентины.
"ПСЖ против вызова в сборную игрока, который, по нашему мнению, пока что не готов и восстанавливается от повреждения. В этом нет никакого смысла. ФИФА должна разобраться в этой ситуации", — приводит слова функционера RMC Sport.
Отметим, что сборную Аргентины ждут два важнейших поединка в отборе на чемпионат мира-2022 года — против Уругвая и Бразилии.
Напомним, что Лионель Месси пропустил матчи Пари Сен-Жермен из-за дискомфорта в колене.