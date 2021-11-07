Франция

Клуб из столицы Франции не видит в этом смысла.

Лионель Месси, пропустивший последние матчи Пари Сен-Жермен из-за повреждения, получил вызов в сборную Аргентины.

Спортивный директор парижан Леонардо остался недоволен таким решением тренерского штаба сборной Аргентины.

"ПСЖ против вызова в сборную игрока, который, по нашему мнению, пока что не готов и восстанавливается от повреждения. В этом нет никакого смысла. ФИФА должна разобраться в этой ситуации", — приводит слова функционера RMC Sport.

Отметим, что сборную Аргентины ждут два важнейших поединка в отборе на чемпионат мира-2022 года — против Уругвая и Бразилии.

Напомним, что Лионель Месси пропустил матчи Пари Сен-Жермен из-за дискомфорта в колене.