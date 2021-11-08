Франция

Аргентинский футболист хочет воссоединиться с защитником.

Пари Сен-Жермен в ближайшее время может оформить трансфер защитника Барселоны Хорди Альбы.

Как сообщает издание El Nacional, воссоединиться с испанским футболистом лично хочет один из лидеров парижан Лионель Месси.

Источник утверждает, что Барселона может пойти на этот трансфер, учитывая, что клуб пытается разгрузить зарплатную ведомость и омолодить состав.

Напомним, что Хорди Альба, Жерар Пике и Серхио Бускетс не входят в состав "нового проекта" Барселоны.