Испания

Каталонцы огласили состав на поединок с Реалом.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман огласил заявку на матч с мадридским Реалом в 10-м туре Примеры.

В список из 23 игроков попал защитник Хорди Альба, который восстановился после мышечной травмы во встрече с Динамо. Из-за проблем со здоровьем не помогут каталонцам Педри, Усман Дембеле и Рональд Араухо.

Заявка Барселоны выглядит следующим образом: Марк-Андре тер Штеген, Серджиньо Дест, Жерар Пике, Сердхио Бускетс, Рикард Пуч, Мемфис Депай, Анссумане Фати, Нето, Юсуф Демир, Филиппе Коутиньо, Клеман Лангле, Люк де Йонг, Хорди Альба, Серхио Агуэро, Сердхи Роберто, Френки де Йонг, Оскар Мингеса, Самюэль Умтити, Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Нико Гонсалес, Гави, Алекс Бальде.

Матч Барселона – Реал состоится на Камп-Ноу в воскресенье, 24 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.