Испания

Игроки могли уйти из клуба еще летом, однако договорились с клубом о снижении зарплаты.

Кризис внутри каталонской Барселоны на моменте увольнения Рональда Кумана достиг своего апогея. "Блаугранас" теперь вынуждены в срочном порядке решать вопрос относительно поиска нового главного тренера для основной команды, однако последствия ухода нидерландского специалиста могут повлечь за собой еще более радикальные шаги.

Как сообщает испанская пресса, руководство Барселоны намерено не только пригласить нового наставника, которым, с большой долей вероятности, станет ее экс-футболист Хави, на руководящий пост, но и запустить тем самым новый проект развития команды.

Для некоторых устоявшихся лидеров команды этот шаг не принесет ничего хорошего. Жерар Пике, Серхио Бускетс и Хорди Альба, которые являются капитанами "блаугранас" и были незаменимыми во время управления командой Куманом, могут потерять место в команде.

Еще во время летней трансферной кампании одной из опций для сокращения расходов на заработную плату игрокам и тренерскому штабу было расторжение контракта с данными исполнителями, однако в конечном итоге стороны пришли к соглашению об отказе от определенной части выплат.

На данный момент вопрос рассматривается уже не столько под финансовым углом, сколько в плане дальнейшего будущего Барселоны, в котором возрастным исполнителям уже не будет выделенного места.