Франция

Каспер Дольберг сообщил об обнаружении у него инсулинозависимого диабета.

Нападающий Ниццы и сборной Дании Каспер Дольберг сообщил, что после медицинского обследования у него был обнаружен диабет первого типа.

Диабет первого типа – неизлечимое заболевание, при котором требуется регулярное введение в организм инсулина посредством инъекций.

"Дорогие болельщики! На этой неделе я увидел результаты анализов, и узнал, что у меня диабет первого типа. Конечно, эта новость стала для меня неожиданной, но я почувствовал облегчение, что наконец-то выяснил причину своего недомогания в последнее время. Также я счастлив, потому что доктора сказали, что при правильном лечении заболевание не повлияет на мою карьеру в футболе.

Я тренировался всю неделю и уже чувствую себя намного лучше. Мы с Каспером Юлмандом приняли решение. что я не буду выступать за сборную Дании на этой неделе, чтобы пройти пройти небольшой курс лечения. Я бы хотел поблагодарить клуб и датскую Федерацию за поддержку и понимание. Спасибо! До скорой встречи", — написал Дольберг на своей странице в Instagram.

Таким образом, Дольберг пропустит матчи сборной Дании против Фарерских островов и Шотландии в ноябре. На его счету 32 матча в составе национальной команды, в которых он забил 10 голов.