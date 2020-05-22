Франция

Болельщики определили лучшего футболиста своей команды по итогам сезона.

Как известно, сезон во Франции досрочно завершен — турнирная таблица осталась такой, какой была после 28 туров.

Официальный сайт Ниццы провел голосование на выбор лучшего игрока своей команды в сезоне. Болельщики отдали свое предпочтение Касперу Дольбергу.

🔥 When the final votes were tallied, his influence was so great in the crucial moments of the season that it was hard to click on anybody else! 🇩🇰 @Dolbergofficial is your 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ — 2️⃣0️⃣ @credit_agri_PCA Aiglon of the Season! pic.twitter.com/s1HCEu2a40 — OGC Nice 🇬🇧🇺🇸 (@ogcnice_eng) May 22, 2020

22-летний футболист провел 23 матча в Лиги 1, отличился 11 голами и 3 результативными передачами.

Отметим, что Ницца по итогам сезона заняла пятую строчку в чемпионате Франции.