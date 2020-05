Как известно, сезон во Франции досрочно завершен — турнирная таблица осталась такой, какой была после 28 туров.

Официальный сайт Ниццы провел голосование на выбор лучшего игрока своей команды в сезоне. Болельщики отдали свое предпочтение Касперу Дольбергу.

🔥 When the final votes were tallied, his influence was so great in the crucial moments of the season that it was hard to click on anybody else! 🇩🇰 @Dolbergofficial is your 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ — 2️⃣0️⃣ @credit_agri_PCA Aiglon of the Season! pic.twitter.com/s1HCEu2a40