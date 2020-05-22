Болельщики определили лучшего футболиста своей команды по итогам сезона.
Каспер Дольберг, ФК Ницца
22 мая 2020, 19:39
Как известно, сезон во Франции досрочно завершен — турнирная таблица осталась такой, какой была после 28 туров.
Официальный сайт Ниццы провел голосование на выбор лучшего игрока своей команды в сезоне. Болельщики отдали свое предпочтение Касперу Дольбергу.
22-летний футболист провел 23 матча в Лиги 1, отличился 11 голами и 3 результативными передачами.
Отметим, что Ницца по итогам сезона заняла пятую строчку в чемпионате Франции.