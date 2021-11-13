Франция

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Марсельский Олимпик Хорхе Сампаоли с точки зрения тактики является одной из самых интересных команд сезона в европейском футболе. Провансальцы выделяются из толпы сложностью и уникальностью своей системы игры. Разберем механизм перестроений команды в разных фазах и отметим наиболее важные тактические нюансы.

Олимпик Марсель

Главный тренер: Хорхе Сампаоли (Аргентина)

Средний возраст: 23,9

Игроки национальных сборных: 9

Рыночная стоимость команды: 250,30 млн. евро

ТРЕНЕР

"Я пытаюсь привить команде любовь к мячу, однако порой Марсель просто не в состоянии контролировать мяч из-за недостаточной технической оснащенности некоторых игроков. Это удручает, но мы продолжаем работать" – это апрельская цитата Сампаоли, которая отлично характеризует стартовый этап работы аргентинского специалиста в Марселе (с 26 февраля 2021 г.). В межсезонье клубное руководство сделало все возможное, чтобы удовлетворить запросы профессора физического воспитания Института имени бригадного генерала Эстанислао Лопеса.

Ученое звание неизбежно гарантировало специалисту одноименное прозвище в футбольных кругах. Харизма и темперамент профессора органично вписываются в техническую зону "кипящего" Велодрома, а неординарные идеи и тренерская философия полностью соответствуют историческому образу Олимпика.

Взяв команду по ходу прошлого сезона на девятом месте, Сампаоли дотянул ее до итоговой пятой позиции в таблице Лиги 1. Летом тренер получил от руководства клуба существенные кадровые усиления в лице Гендузи, Пау Лопеса, Жерсона, Ундера, Милика, Салиба, Лиролы, Де ла Фуэнте, Луана Переса, Бамба Дьенга, Харита. Марсель раскошелился на 60 миллионов евро. Единственный минус – пять игроков из этого списка пока выступают в составе ОМ на правах аренды – Гендузи, Салиба, Ундер, Пау Лопес и Харит. Судя по тому, как игроки влились в игру команды, можно не сомневаться, что руководство клуба сделает все возможное, чтобы выкупить трансферы первых четырех футболистов.

В клубе верят в Сампаоли и связывают с этим специалистом ближайшее будущее. Стартовый отрезок нынешнего сезона показал, что Марсель находится на правильном пути. Проект Сампаоли быстро развивается и в принципе, есть основания полагать, что со временем Марсель может бросить перчатку ПСЖ. Все-же, чемпионство Лилля – это успех локальный. Вряд ли после ухода Кристофа Гальтье "доги" смогут удержать взятую высоту. Марсель же обладает необходимыми ресурсами для более фундаментального развития.

Сампаоли никогда не скрывал своего восхищения идеями Марсело Бьелсы. Известно, что "профессор" в течение многих лет даже следил за тренировками "сумасшедшего".

"Был момент, когда у меня выработалась настоящая зависимость. Я шпионил за Марсело 10 лет. Даже тайно смотрел его тренировки. Я следил за ним повсюду. Я тратил по 14 часов в день, думая о нем, просматривая видео с его матчей. Я даже записывал пресс-конференции Бьелсы и слушал их в плеере во время пробежек" – это признания самого Сампаоли.

Сам Бьелса очень высоко оценивает уровень нынешнего наставника Марселя: "Я не могу отказаться от своих идей, и это не добродетель, а недостаток. Сампаоли умеет искать компромиссы, в отличие от меня, он способен адаптироваться. Поэтому, как специалист, он лучше меня".

Существенно обновленный в межсезонье состав Марселя достаточно быстро впитывает идеи главного тренера. Сампаоли создает весьма гибкую в тактическом плане команду, которая не просто способна эффективно действовать по разным схемам, но и эффективно менять их в течение каждого матча.

Различные статистические ресурсы насчитали в сезоне 21/22 у Марселя уже шесть базовых структур – 4-2-3-1, 3-2-4-1, 3-3-3-1, 3-4-3, 3-4-3 ромб, 3-5-2 (3-5-1-1). Но, по большому счету, команда Сампаоли пока отметилась двумя основными вариантами построения игры.

На данном этапе основной структурой можно назвать схему с парой центрбеков 4-2-3-1, которая редко поддерживается во время матча. Большую часть времени Марсель проводит в конструктивной фазе игры, в которой "провансальцы" перестраиваются на фазовую схему 3-2-4-1, в переходных фазах команда порой задерживается на формации 3-3-3-1 или 3-3-1-3, разница незначительная. Все зависит от глубины позиций вингеров. В деструктивной фазе игры Марсель быстро перестраивается на классическую формацию 4-4-2 и придерживается принципов зонной обороны.

Менее популярным вариантом является схема с тремя центральными защитниками, в частности в матче с Ниццей команда Сампаоли играла по структуре, которую можно идентифицировать, как 3-5-2 (3-5-1-1) или 5-3-2 при обороне.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В распоряжении Хорхе Сампаоли имеется два опытных вратаря – Стив Манданда (правша) и Пау Лопес (левша). Основным является португальский голкипер. Одной из его главных отличительных черт является способность достаточно эффективно играть ногами, что очень важно для команды Сампаоли при билд-апе.

На данном этапе оптимальным вариантом тройки центрбеков является – француз Вильям Салиба (правша), хорват Дуже Чалета-Цар (правша) и бразилец Луан Перес (левша). До недавнего времени в стартовом составе часто выходил аргентинец Леонардо Балерди, но затем он уступил позицию хорвату.

Оригинальными функциями в системе игры Сампаоли наделен Валентин Ронжье (правша). Француз в фазе игры с мячом действует на позиции центрального полузащитника, а при переходе команды в позиционную оборону закрывает позицию правого защитника.

За центр поля отвечают французы. Основным опорником является Бубакар Камара (правша). В процессе ротации в большинстве случаев его меняет Папе Гуйе (левша). Наличие в составе Маттео Гендузи (правша) не подвергается сомнению. Арендованный у лондонского Арсенала хавбек быстро стал одним из лидеров команды. Гендузи эффективен, как в паре с Камара, так и на позиции более атакующей направленности, что делает его очень важной деталью в гибкой системе Сампаоли. Самое дорогое летнее приобретение – бразильский сборник Жерсон (левша), пока не завоевал стабильного места в стартовом составе Марселя, тем не менее, атакующий полузащитник появляется на поле в большинстве матчей.

Главной звездой и безусловным лидером Олимпика является 34-летний Димитри Пайет (правша). Француз – первая скрипка во всем: в позиционных и быстрых атаках, исполняет угловые и штрафные с разных точек, руководит взаимодействиями на поле во время матча. На мой взгляд, во франзузской Лиге 1 нет ни одного футболиста, который имел бы столь огромное влияние на игру своей команды. В этом плане, звезды ПСЖ пока тихо курят в сторонке. Эффектный отбор у Месси и унизительный разворот вокруг великого аргентинца в недавнем матче Марсель — ПСЖ был показательным моментом, который местные телеканалы крутили несколько последующих недель.

Игровой номер Пайета отлично характеризует его роль в Марселе. Нужно отдать должное Сампаоли. Тренер максимально эффективно интегрирует индивидуальные качества опытного мастера в систему игры команды, при этом сохраняя хрупкий баланс между свободой творческого самовыражения и конкретными функциями в командной работе.

У Сампаоли достаточно широкий выбор на позиции вингеров. В зависимости от характеристик оппонентов и плана на игру, тренер может готовить состав, как с инвертированными, так и с классическими вингерами. На данном этапе оптимальным выглядит вариант с Дженгизом Ундером (левша) и Полем Лиролой (правша). Турок в большинстве случаев действует слева, а испанец – справа. Тем не менее, их функции достаточно широки и часто непредсказуемы для соперников. Ундер и Лирола могут меняться позициями с атакующими хавбеками и уходить в полупространство. Основными кандидатами для ротации на эти позиции можно назвать бразильца Луиса Энрике и воспитанника Барселоны — Де ла Фуэнте (США).

Основной форвард команды Сампаоли – поляк Аркадиуш Милик (левша). Его главным конкурентом за место в старте является молодой сенегалец – Бамба Дьенг (правша). Талант, которого селекционеры Марселя отыскали в чемпионате Сенегала, также способен эффективно сыграть в качестве инвертированного вингера.

СИСТЕМА ИГРЫ

Как я уже отмечал, на многих ресурсах, а впоследствии и в СМИ фигурируют различные базовые схемы Марселя. На самом деле, нельзя сказать, что в том или ином матче команда Сампаоли играла по структуре 3-2-4-1 или 3-3-3-1. Это не более чем фазовые схемы. Марсель большую часть игрового времени находится в конструктивной фазе игры. Не удивительно, что именно эти формации идентифицируются общественностью, как базовые. На самом деле, скелетом системы игры Хорхе Сампаоли в Марселе является структура 4-2-3-1.





При этом, в чистом виде она просматривается лишь во время первой стадии позиционных атак, когда соперник задействует высокий прессинг и Гендузи опускается в линию к фулбекам и Камара.

На скриншоте выше – структура билд-апа Марселя. Это достаточно популярный и эффективный метод начала позиционного наступления, который предусматривает численное превосходство в зоне взаимодействий и позволяет иметь диагональные векторы между всеми игроками в параллельных линиях.

Одной из главных особенностей Марселя в данной фазе игры является смещение одного из опорных и атакующего центрального полузащитника в один из полуфлангов. На наших примерах – это Пайет и Камара. Это позволяет перегрузить одну вертикальную зону, в большинстве случаев – левый фланг/полуфланг, и параллельно открывает векторы и свободные зоны в другой. Если соперник не осуществляет интенсивного давления на защитников и позволяет начинать атаку коротким розыгрышем, у Салиба часто появляется возможность для продвижения мяча длинной передачей в недодачу на игроков группы атаки. Высокая линия обороны оппонента в данном случае предоставляет и вариант прямого заброса за спины защитникам соперника. Часто форвард и вингер делят между собой два потенциальных варианта – атака глубины и открывание в недодачу.

Аналогичным образом перегружается и правый фланг. Если игроки Марселя решают атаковать через перегруженную зону, то численный перевес в зоне мяча и взаимодействий, в случае потери позволяют активировать контрпрессинг.

По статистике, в атаке Марсель более активно действует именно на правом фланге. В среднем, более 40% ТТД совершается в этой зоне. Касательно цифр, Марсель – вторая команда Лиги 1 по владению мячом (59,6%). По этому показателю, как и по точности передач (88,6%) "провансальцы" уступают лишь ПСЖ. Интересно, что Марсель меньше всех в чемпионате Франции играет на вынос и совершает фолов.

Качество короткого розыгрыша на своей трети поля имеет важное значение в системе игры Сампаоли. В большинстве случаев команда поддерживает структуру 2-3. Гендузи поднимается выше и служит своего рода связующим звеном между игроками, задействованными в розыгрыше мяча и группой атаки. При этом, Гендузи старается занимать позицию таким образом, чтобы на него был открыт вектор потенциальной передачи.

Асимметрия построения позволяет в любой стадии позиционных атак исполнять длинные передачи на изолированного вингера.

Это достаточно популярный прием в атакующих действиях Марселя. Если в начальных стадиях развития позиционного наступления переводы исполняют защитники или опорные, то при переходе в третью фазу правом обостряющего перевода направо часто пользуется лидер команды. Пайет не только лучший бомбардир и ассистент команды на стартовом отрезке сезона, он наиболее эффективный игрок и в действиях, предшествующих завершающей стадии атак.

Структура 3-3-3-1 не менее кратковременна и образуется во второй фазе позиционных атак. Ронжье с позиции правого фланга обороны поднимается вверх, на уровень линии центральных хавбеков.

Асимметричная структура с тремя тройками подразумевает диагональные векторы для передач между игроками в параллельных линиях.

Обратите внимание на скриншоты выше. Линии с тройками всегда смещены таким образом, что каждый футболист расположен по диагонали относительно своих партнеров из параллельных линий.

Часто на этой стадии атаки команда может поддерживать структуру 3-4-3 или 3-4-3 с ромбом в центре. Номинальный правый защитник Ронжье в процессе атаки не просто поднимается в линию полузащиты, он смещается в центр и образует пару опорных с Камара.





Ронжье заполняет зону, которую ему освобождает Гендузи. В свою очередь, Пайет заранее смещается влево и освобождает зону для Гендузи.

Это основное перестроение в системе Сампаоли хорошо отображено на скриншоте выше. Нужно отметить, что специалист достаточно быстро добился своевременных и синхронных маневров игроков в команде, которая существенно обновила состав перед сезоном.

Структура 3-2-4-1 является основной для Марселя в конструктивной фазе игры. Форвард (Милик) и пара атакующих хавбеков (Пайет и Гендузи) обладают серьезной гравитационной силой и гарантированно сужают оборонительный блок оппонентов. Это открывает пространство на флангах, или максимально — на одном фланге, если структура смещена к одной из бровок.

Команда Сампаоли часто использует подачи в штрафную, но при этом, в большинстве случаев, навесы нацелены за дальнюю штангу, на свободного, набегающего вингера. Форвард дополнительно уводит подальше от этой зоны защитников. Переводы на дальнего вингера работают в системе Марселя абсолютно на всех стадиях позиционных атак.

В матче с Ниццей Кристофа Гальтье "провансальцы" изначально сыграли с тремя центрбеками. Базовой схемой были 3-5-2 (5-3-2) или 3-5-1-1. Все-таки Пайет часто занимал более низкую позицию, чем Милик. В этом важном поединке Сампаоли был вынужден использовать ротацию. Все-таки противостояние с ПСЖ забрало немало сил.

Обратите внимание на скриншот выше – при развитии позиционной атаки Луис Энрике поднимался максимально высоко по флангу, а Амави слева действовал глубже. Тройка защитников смещалась ближе к правой бровке и, по сути, команда переходила на игру с парой центрбеков. При продвижении мяча на половину поля соперника, не зависимо от того, что базовой схемой Марселя были 5-3-2, команда переходила на свою фирменную структуру 3-2-4-1.

Когда оппонент не встречает розыгрыш Олимпика высоким прессингом часто можно наблюдать, как структура билд-апа вместе с вратарем поднимается вверх, за пределы штрафного. В этом есть логика. Соперник не осуществляет давление и владеющие мячом имеют основания продвигаться вперед, сохраняя изначальную структуру для розыгрыша. Обратите внимание, на высокую и смелую позицию Лопеса. Если соперник не идет прессинговать билд-ап, тогда билд-ап подбирается ближе к среднему блоку и все-таки провоцирует оппонентов на более активные выбрасывания из позиций.

Португальский вратарь полностью соответствует требованиям современного футбола. Он не только неплохо чувствует себя при розыгрыше мяча, но и всегда готов выполнить функции либеро.

Команда старается поддерживать высокую линию обороны, и вышеупомянутые качества Лопеса очень важны для Марселя. Большую часть матча с Ниццей Олимпик встречал соперника средним блоком, поддерживая структуру 5-3-1-1, но ближе к концу матча команда Сампаоли перешла на 5-4-1. Пайет садился в линию левым полузащитником. Это альтернативная схема Марселя. В подавляющем большинстве случаев "провансальцы" обороняются классическим блоком 4-4-2. Но в случае со скриншотом, схема не имеет принципиального значения. Цель данного снимка – показать положение корпуса у защитников при открытом мяче. Не зависимо от количества игроков в линии, каждый повернут боком, лицом к стороне мяча.

Это положение позволяет более эффективно противостоять возможным забросам соперника. Из него легче стартовать. В данном случае исход эпизода может решаться в долях секунды и разворот защитника на 180 градусов может дать нападающему важную фору.

Переход от структуры 3-2-4-1 к схеме 4-4-2 осуществляется за счет возврата Ронжье на позицию правого фулбека и смещений Ундера и Лиролы в линию к хавбекам.

Марсель Сампаоли в деструктивной фазе исповедует принципы зонной обороны, встречая соперника в среднем блоке. Команда старается поддерживать вертикальную и горизонтальную компактность. Разумеется, специалист, который формировал свои взгляды на фундаментальных трудах Бьелсы, не может обойтись без проактивных методов обороны. Но, Сампаоли гибок, и его деятельность в Марселе тому очередное подтверждение. Тренер понимает, что с Пайетом, Миликом и вообще с командой, состав которой недавно был существенно обновлен, ставить высокий, интенсивный прессинг не то что рискованно, а авантюрно.

Сампаоли старается эффективно распределять энергетические ресурсы команды. Олимпик периодически включается в интенсивный прессинг, но сознательно дозирует давление. Эта команда еще в процессе формирования. Не смотря на зональные принципы, Марсель уже на данном этапе активно включает давление по триггеру.

Импульсом для прессинга являются передачи назад и к боковой линии. В первом случае, Сампаоли еще часто приходится энергично активировать давление своими призывами, во втором, ловушка срабатывает на автомате.

У Марселя очень высокие амбиции. Этот проект должен бросить вызов Парижу. Сумеет ли Сампаоли реализовать цели руководства, покажет время. Но, уже сейчас можно утверждать, что практически все лидеры и новички команды при этом специалисте раскрываются с лучшей стороны. Коллектив быстро впитывает неординарные идеи тренера, и команда постепенно повышает свой интегральный уровень.

Сергей Костенюк, Football.ua